Desarrollan competencia de fisiculturismo en Quetzaltenango

Mar 23, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Con la participación de atletas de alto rendimiento provenientes de los departamentos de Quetzaltenango, El Quiché y Totonicapán, se desarrolló la décima novena edición del evento de fisiculturismo «Señor Sexto Estado de Los Altos», una competencia que año con año reúne a destacados exponentes de esta disciplina.

El evento incluyó la participación en la rama masculina y femenina en las categorías de 60 kilogramos (kg), 70 kg y más de 75 kg, así como en Men’s Physique juvenil y Body Fitness femenino, demostrando el alto nivel competitivo de los participantes.

Entre los resultados más destacados, sobresale la participación de atletas originarios de Totonicapán:

• 🥇 Josué Miguel Ajpacajá Sapón obtuvo el primer lugar en la categoría de 70 kilogramos y Fisiculturismo y Físico Clásico considerándose como campeón absoluto del evento.

• 🥇 Allan Gutiérrez se coronó campeón en la categoría Men’s Physique.

• 🥇 Joevana Marroquín logró el primer lugar en la categoría Body Fitness.

Los tres atletas alcanzaron el primer lugar en sus respectivas categorías, poniendo en alto el nombre de Totonicapán en esta importante competencia regional.

Este evento reafirma el crecimiento y el alto nivel del fisiculturismo en el occidente del país, consolidándose como una de las competencias más esperadas dentro del calendario deportivo anual.