Desarrollan actividad en Xela por el Día Mundial del Agua

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En el marco del Día Mundial del Agua —22 de marzo— la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Servicios Municipales y Conservación Ambiental, desarrolló un conversatorio enfocado en la gestión integral del recurso hídrico, destacando su papel fundamental en la conservación, protección y uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas del municipio.

El evento reunió a los actores clave, incluyendo autoridades locales, líderes comunitarios, representantes de organizaciones ambientales y sector académico, quienes analizaron los desafíos y oportunidades entorno al manejo responsable del agua.

Durante el conversatorio se enfatizó la importancia de adoptar prácticas sostenibles que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico para las presentes y futuras generaciones.

Asimismo, se abordó la estrecha relación entre el agua y los sistemas alimentarios productivos, reconociendo que la adecuada gestión del recurso hídrico es esencial para fortalecer la seguridad alimentaria.

La protección de las fuentes de agua contribuye directamente a la productividad agrícola, la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.