Fatal accidente de tránsito deja un fallecido frente al cementerio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo enlutó al municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, luego de que un hombre perdiera la vida tras una colisión registrada frente al cementerio municipal.

La víctima, identificada como Israel Chan Mérida, de 50 años y originario del barrio San José, falleció en el lugar del percance debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El incidente involucró a una motocicleta y un vehículo particular. Al recibir la alerta, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Cuyotenango se trasladaron de inmediato para brindar asistencia prehospitalaria; sin embargo, tras realizar la evaluación correspondiente, los socorristas confirmaron que Chan Mérida ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento en la escena.

La magnitud del choque movilizó también a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes iniciaron el procesamiento de la escena para recabar indicios y esclarecer la mecánica del hecho.

El suceso generó tensión en la comunidad, ya que un grupo de vecinos se concentró en las cercanías de la subestación local de la PNC para expresar su preocupación por la situación jurídica del conductor involucrado.

Ante la incertidumbre, la población ha manifestado la urgencia de que se agilicen las investigaciones y se determinen las responsabilidades conforme al debido proceso.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la situación legal del implicado, mientras los peritajes continúan para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este lamentable hecho vial.