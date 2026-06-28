Cierre temporal por desfile escolar en Almolonga este lunes

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Autoridades de tránsito han informado sobre un cierre temporal programado para este lunes 29 de junio en la Ruta Nacional RN-9S, debido a la realización del tradicional desfile escolar en el marco de la feria patronal del municipio de Almolonga.

La medida de restricción vehicular entrará en vigor a partir de las 06:00 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y las familias que participarán en las actividades conmemorativas.

Para minimizar el impacto en la movilidad de quienes se desplazan frecuentemente entre Almolonga y la ciudad de Quetzaltenango, se ha habilitado como ruta alterna la vía Cito Zarco, conectando hacia el municipio de Cantel para ingresar finalmente a Quetzaltenango.

Esta ruta busca evitar la saturación en los tramos afectados por el paso de las bandas escolares y los distintos bloques que integrarán el recorrido oficial del desfile.

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMTQ) y agentes operativos en el sector hacen un llamado urgente a la población para que planifique sus recorridos con antelación, evitando así contratiempos en sus actividades diarias.

Asimismo, exhortan a los conductores a transitar con extrema precaución, respetar los límites de velocidad y atender en todo momento las instrucciones del personal desplegado en los puntos de desvío para prevenir incidentes viales durante esta jornada de festividad local.