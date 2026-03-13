Desarrollan actividad en el Oratorio San Antonio por Cuarto Viernes de Cuaresma

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Por el Cuarto Viernes de Cuaresma, fieles católicos desarrollan actividades de veneración en el Oratorio San Antonio, zona 1 de Quetzaltenango, donde se lleva a cabo una jornada de romería dedicada al Señor de Yacapitagua.

Yolanda López, presidenta de la Hermandad de San Antonio de Padua, informó que durante este viernes la imagen permanecerá en veneración todo el día, por ello, invita a los fieles a acercarse al oratorio para participar en este acto de fe.

De acuerdo con López, las actividades se desarrollan desde las 9 horas hasta las 20, permitiendo que los devotos puedan acudir a orar y rendir homenaje a la imagen.

Explicó que el sábado también se mantendrá abierta la capilla, debido al recibimiento de la imagen del Justo Juez, la cual pasará por el lugar durante la tarde.

La presidenta de la hermandad destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la fe y promover la reflexión entre los fieles durante el tiempo de Cuaresma, además de contribuir a la preservación de las tradiciones religiosas de la comunidad.

Reiteró la invitación a la población para que participe en la romería y acuda al oratorio a venerar las imágenes, manteniendo vivas las expresiones de devoción que forman parte de la preparación espiritual hacia la Semana Santa.