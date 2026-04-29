Denuncian robo de picop en el interior del CUNOC

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Ruben Jocol.

Un estudiante del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), en Quetzaltenango, reportó el robo de su vehículo dentro de las instalaciones del campus.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el pasado martes en horario aproximado de 18:00 a 21:00 horas, cuando fue sustraído un picop con placas P682KGW.

El afectado solicita el apoyo de la población para localizar el vehículo, por lo que se recomienda que, en caso de observarlo o tener información sobre su paradero, se notifique de inmediato al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del robo.