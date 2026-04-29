Allanamientos en Xela y Retalhuleu dejan capturas por narcomenudeo

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades finalizaron diligencias de allanamiento en la zona 7 de Quetzaltenango, donde varias personas fueron remitidas ante juez competente, como parte de operativos contra el narcomenudeo. En estas acciones también participó el Ejército de Guatemala, brindando apoyo a las fuerzas de seguridad.

De manera preliminar, se reportó la localización de posibles ilícitos, a la espera del informe oficial.

De forma paralela, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de unidades antinarcóticas y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló un allanamiento en la aldea Armenia Ortiz, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, donde fue capturada María “N”, de 29 años.

En el inmueble se localizaron 24 “colmillos” y una bolsa con cocaína, 14 bolsas con marihuana, tres bolsas con piedras de crack, un teléfono celular y dinero en efectivo.

En la zona 7 de Quetzaltenango, investigadores de la DIP reportaron la captura de José “N”, de 42 años; Iris “N”, de 43; Mirna “N”, de 37; y Celeste “N”, de 41 años. Durante el operativo se localizaron 29 piedras de crack, Q4 mil 953 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Según las autoridades, estos operativos forman parte de las estrategias para combatir el narcomenudeo en ambos departamentos.