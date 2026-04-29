Congreso aprueba incentivos económicos para boxeadores guatemaltecos

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Osmar Toc.

El Congreso de la República aprobó la entrega de incentivos económicos para reconocer el desempeño de dos boxeadores guatemaltecos que obtuvieron títulos internacionales, con el respaldo de 81 diputados.

Como parte de la decisión, se otorgaron Q500 mil a Lester Martínez, quien se coronó campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Asimismo, se autorizó un incentivo de Q200 mil para Joshua Antón, hijo de padres guatemaltecos, quien también consiguió un título en la misma velada.

Los reconocimientos se dan tras los triunfos alcanzados el pasado 21 de marzo en San Bernardino, como una forma de resaltar el esfuerzo, la disciplina y la representación del país a nivel internacional.