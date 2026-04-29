Congreso aprueba exoneración de ISR para quienes devengan salario mínimo

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por: Osmar Toc.

El Congreso de la República aprobó con 124 votos a favor el Decreto 13-2026, mediante el cual se reforma la Ley de Actualización Tributaria para exonerar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a trabajadores que devengan salario mínimo.

La medida busca proteger los ingresos de los sectores con menores recursos y generar un impacto directo en la economía de las familias guatemaltecas, al evitar retenciones sobre este grupo de trabajadores.

La reforma se sustenta en las iniciativas 6705 y 6707, las cuales contaban con dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

Con esta decisión, el Congreso introduce un ajuste en la normativa tributaria enfocado en aliviar la carga fiscal de quienes perciben ingresos dentro del rango del salario mínimo.