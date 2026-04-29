Capturan a alias “La Nutria” por presunta distribución de droga en Retalhuleu

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Policías de la comisaría 34 capturaron en la 5ª calle de la zona 4 de Retalhuleu a Edgar de Jesús Yac Hernández, de 20 años, conocido como alias “La Nutria”, por presunta distribución de droga.

De acuerdo con el informe policial, el detenido se conducía a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado.

Al realizarle un registro, los agentes localizaron una cajetilla de cigarrillos en la que ocultaba siete envoltorios de nylon con posible crack, así como un recipiente plástico con presunta cocaína.

Las autoridades indicaron que, en lo que va del año, suman cinco personas detenidas por este delito en la comisaría de Retalhuleu.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.