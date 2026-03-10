Denuncian invasión en la Plaza del Marimbista

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Vecinos, comerciantes y transeúntes han denunciado que la Plaza del Marimbista, en la zona 1 de Quetzaltenango, ha sido ocupada por personas en situación de calle, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan y realizan actividades comerciales en el sector.

Ante esta situación, el jefe de la Policía Municipal (PM) de Quetzaltenango, Juan Rojas, informó que implementarán acciones para atender la problemática y evitar que el lugar continúe como punto de permanencia por indigentes.

Rojas indicó que desarrollarán operativos y coordinaciones con otras dependencias municipales con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en este espacio público de la ciudad de Quetzaltenango.