Denuncian invasión en la Plaza del Marimbista

Mar 10, 2026 | Actualidad, Portada, Xela | 0 Comentarios

Por Osmar Toc |

Vecinos, comerciantes y transeúntes han denunciado que la Plaza del Marimbista, en la zona 1 de Quetzaltenango, ha sido ocupada por personas en situación de calle, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan y realizan actividades comerciales en el sector.

Ante esta situación, el jefe de la Policía Municipal (PM) de Quetzaltenango, Juan Rojas, informó que implementarán acciones para atender la problemática y evitar que el lugar continúe como punto de permanencia por indigentes.

Rojas indicó que desarrollarán operativos y coordinaciones con otras dependencias municipales con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en este espacio público de la ciudad de Quetzaltenango.

