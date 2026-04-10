Defensa investiga supuesto hackeo a base de datos de DIGECAM

Abr 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

El Ministerio de la Defensa Nacional informó que investiga publicaciones en redes sociales sobre un supuesto hackeo masivo a la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), cuyos datos presuntamente estarían siendo ofrecidos en la Dark Web.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Defensa indicó que, hasta el momento, no existe evidencia que confirme el incidente; sin embargo, equipos técnicos especializados realizan una verificación exhaustiva de la información difundida.

Como medida preventiva, se activaron protocolos de seguridad y monitoreo continuo, con el fin de resguardar los sistemas y detectar cualquier posible vulnerabilidad. Las autoridades también aclararon que las contraseñas de los usuarios no se almacenan en texto plano, sino que están protegidas mediante mecanismos de seguridad (hash), lo que impide su uso directo en caso de una filtración.

Asimismo, se indicó que los usuarios que presenten inconvenientes pueden restablecer sus contraseñas a través de los canales oficiales.

Este tipo de alertas suele generar preocupación debido a la sensibilidad de la información que maneja DIGECAM, entidad encargada del registro y control de armas y municiones en el país.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población a informarse por medios oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda generar alarma.