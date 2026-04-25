Decomisan Q 27 mil y 18 máquinas tragamonedas en San Marcos

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un operativo contra los juegos de azar ilegales dejó como resultado la incautación de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos en los municipios de Comitancillo y San Lorenzo, San Marcos.

Las diligencias fueron ejecutadas por agentes de la Comisaría 42 de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP).







Las fuerzas de seguridad realizaron un total de 20 allanamientos simultáneos tras recibir denuncias sobre la operación de locales que funcionaban fuera del marco legal.

El despliegue policial se concentró en áreas comerciales de ambos municipios para desarticular puntos de apuestas no autorizados.



Los resultados oficiales del operativo incluyen:

Máquinas incautadas: 18 dispositivos denominados «traganíqueles» fueron retirados de circulación.

Efectivo decomisado: Se contabilizó un total de Q27 mil 425, presuntamente producto de las actividades de juego ilegal.



Inspección de locales: Los inmuebles fueron registrados para recabar evidencias adicionales sobre los administradores de estos negocios.





Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional que busca reducir el impacto de las apuestas clandestinas en la economía local y la seguridad ciudadana.

Según las autoridades, este tipo de negocios suelen carecer de permisos de operación y, en muchos casos, fomentan la presencia de otros delitos en las comunidades.

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Los objetos incautados y el dinero quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales de los propietarios de los inmuebles allanados.