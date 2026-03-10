Cunoc firma convenio de cooperación con instituciones y organizaciones benéficas

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El encargado de vinculación legal y asesor jurídico de la dirección del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), Carlos Villagrán, firma convenio de cooperación.

Villagrán, como representante del Cunoc, firma el convenio con instituciones públicas y organizaciones benéficas para el fortalecimiento de diplomados y brindar el aval en certificaciones, con el objetivo de crear oportunidades laborales en la población beneficiada con estas instituciones.

El sacerdote, Ricardo García, fundador del Centro Ecuménico de Integración Pastoral (Ceipa), firmó este convenio en representación de Conamigua, Consejo Nacional de la Juventud, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y Conadi, como instituciones beneficiadas.