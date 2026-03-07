Cumbre convocada por Trump, sin Arévalo

Mar 7, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Región |

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, no fue incluido entre los mandatarios invitados a la cumbre denominada “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), un encuentro regional que se desarrolla este sábado 7 de marzo de 2026 en Florida, Estados Unidos.

El evento fue convocado por el presidente estadounidense Donald Trump y se realiza en el Trump National Doral Golf Club, donde se reúnen alrededor de una docena de líderes de América Latina y el Caribe considerados cercanos a la actual administración estadounidense.

La reunión tiene como objetivo coordinar un bloque de cooperación regional para abordar temas de seguridad hemisférica, el combate al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la migración irregular y la seguridad fronteriza.

Analistas señalan que la ausencia del mandatario guatemalteco ocurre en un contexto de diferencias políticas y diplomáticas entre algunos gobiernos de la región y la actual administración estadounidense.

La política exterior del gobierno de Arévalo ha priorizado el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción y la cooperación multilateral, lo que ha marcado diferencias con otros liderazgos regionales.

Entre los mandatarios que sí participan en la reunión se encuentra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien viajó a Estados Unidos para formar parte del encuentro junto a otros líderes de la región.

La cumbre “Shield of the Americas” representa la primera gran convocatoria regional impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, con la cual busca fortalecer alianzas estratégicas en el continente frente a los actuales desafíos de seguridad y migración.