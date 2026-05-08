Cruz Roja invita a jornada de donación de sangre en apoyo al Hospital Regional de Occidente

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Cruz Roja Guatemalteca Delegación Quetzaltenango realizó una invitación a la población para participar en una jornada voluntaria de donación de sangre a beneficio del Hospital Regional de Occidente.

La actividad se llevará a cabo en Paulinos Parque Comercial, en horario de 08:30 a 14:30 horas, con el objetivo de apoyar el abastecimiento de sangre para pacientes que requieren atención médica.

Representantes de la institución destacaron que cada unidad de sangre donada puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas, por lo que hicieron el llamado a la población a sumarse a esta acción humanitaria.

Además, solicitaron el apoyo para compartir la información en redes sociales y así motivar a más personas a participar en la jornada solidaria.