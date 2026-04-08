Crisis vial en la Cito-Zarco: Vecinos bloquean el paso por hundimiento en Tierra Colorada

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Pobladores de San Felipe, Retalhuleu, exigen al Gobierno Central una solución definitiva a los problemas de infraestructura que amenazan con dejarlos incomunicados. El tráfico entre la Costa Sur y el Occidente se encuentra totalmente paralizado.





SAN FELIPE, RETALHULEU — La paciencia de los vecinos de Tierra Colorada llegó a su límite. Desde tempranas horas de este miércoles, un grupo numeroso de pobladores mantiene bloqueado el paso vehicular en la ruta CITO-180, exigiendo la reparación inmediata de un hundimiento que afecta gravemente la seguridad de quienes transitan por el sector.

Los manifestantes aseguran que el daño en la carretera ha sido reportado en reiteradas ocasiones sin obtener una respuesta concreta de las autoridades de comunicaciones. «Pedimos una solución inmediata, no más parches. Este hundimiento pone en riesgo la vida de familias y el sustento de los transportistas», señalaron representantes de los vecinos.

Estado de la ruta



Punto del bloqueo: Sector de Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu.

Motivo: Hundimiento de grandes proporciones que amenaza la cinta asfáltica.

Demanda: Intervención directa del Gobierno Central y el Ministerio de Comunicaciones.

¡Atención conductores! Ruta Alterna



Ante el cierre total de la vía principal que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango, las autoridades de tránsito y los propios vecinos recomiendan la siguiente ruta para vehículos livianos y transporte que no sea de gran tonelaje:

Si viaja de la Costa Sur hacia Quetzaltenango (o viceversa): Deberá desviarse por San Francisco Zapotitlán hacia el Nuevo Palmar. Tome en cuenta que esta vía es más estrecha y el tiempo de viaje podría duplicarse debido a la carga vehicular.

Impacto en el comercio



El bloqueo está generando largas filas de transporte de carga pesada que traslada productos perecederos y mercancías desde el Puerto Quetzal hacia el Altiplano. Se recomienda a los viajeros postergar su salida si no es estrictamente necesario o prepararse para largas horas de espera.