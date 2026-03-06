¡Crisis total en San Marcos! Renuncia la directiva de Marquense y revela deuda de Q1.8 millones

Mar 6, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El club de los«Leones» queda a la deriva. Tras dar un paso al costado, la dirigencia advierte que la institución no solo corre riesgo de descenso, sino de desaparecer por la insolvencia financiera.

El Deportivo Marquense enfrenta el momento más oscuro de su historia reciente. En una conferencia de prensa convocada de urgencia este viernes, la Junta Directiva del club anunció su renuncia irrevocable, dejando al descubierto una crisis financiera que amenaza con extinguir al equipo occidental.

Los directivos salientes revelaron que, tras realizar una auditoría de la gestión, la deuda acumulada asciende a Q1 millón 827 mil, una cifra que calificaron como inmanejable bajo las condiciones actuales de patrocinio y recaudación.

Una gestión insostenible

Según explicaron los ahora exdirectivos, los problemas comenzaron desde el momento de la recepción del equipo. Durante su intervención, destacaron los siguientes puntos críticos:

➡️ Inconsistencias en la entrega: Las dificultades encontradas en el proceso de transición administrativa hicieron imposible una gestión saneada.

➡️ Pasivos millonarios: La deuda de casi Q2 millones incluye salarios pendientes, compromisos con proveedores y posibles laudos que asfixian el presupuesto del club.

➡️ Riesgo de desaparición: Se advirtió que, si no aparece una nueva administración con capacidad de inyectar capital inmediato, el equipo no solo perdería la categoría en lo deportivo, sino que podría ser desafiliado o disuelto.

Incertidumbre en la «Casa de los Leones»

La noticia ha caído como un balde de agua fría en la afición marquense. Con la salida de la cúpula administrativa, el futuro de los jugadores y el cuerpo técnico queda en el aire, justo en un tramo delicado de la temporada.

Ahora, la responsabilidad recae en la asamblea del club o en las autoridades locales para conformar una comisión transitoria que intente salvar la personería jurídica del equipo. El panorama es desalentador: sin fondos para operar y con los acreedores tocando a la puerta, los «Leones» libran su partido más difícil, esta vez, fuera de la cancha.