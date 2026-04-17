Corte masivo de agua en Xela por reparaciones en línea principal de Las Américas

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Trabajos de mantenimiento en una tubería de 12 pulgadas afectarán el suministro en siete zonas de la ciudad durante este viernes. El servicio comenzará a normalizarse hasta el sábado 18 de abril.





QUETZALTENANGO — Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes 17 de abril, cuadrillas municipales trabajan en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en la Avenida Las Américas, específicamente a inmediaciones del paso a desnivel en la zona 3.

Debido a que la intervención se realiza en una de las líneas de conducción principales (PVC de 12 pulgadas), se ha reportado una deficiencia total o parcial en el servicio en la mayoría de los sectores urbanos.



La interrupción del servicio genera complicaciones en las siguientes áreas:

Zona 1 y Zona 3 (Casco urbano y Terminal).

Zona 6 y Zona 7 (Área norte y occidente).

Zonas 8, 9 y 10 (Sectores periféricos y comerciales).



Las autoridades han informado que las labores técnicas se extenderán durante todo el día de hoy. Por lo tanto:

Sábado 18 de abril: Se iniciará con el llenado de tanques y la distribución paulatina del vital líquido.

Restablecimiento: El servicio llegará a los hogares de forma progresiva conforme se recupere la presión en las tuberías.



Ahorro extremo: Utilice el agua almacenada únicamente para necesidades básicas (alimentación e higiene personal).

Verifique llaves: Asegúrese de mantener las llaves cerradas para evitar desperdicios o inundaciones al momento de retornar el suministro.

Comprensión: Los trabajos en líneas de 12 pulgadas son complejos y requieren de soldaduras y acoples especiales que deben ser probados antes de abrir las válvulas principales.