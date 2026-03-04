Controlan incendio de grandes proporciones en complejo industrial de Amatitlán

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Tras más de 24 horas de labor ininterrumpida, los cuerpos de socorro lograron dominar el fuego en el Parque Industrial Zeta La Unión. Las autoridades reportan que la emergencia ha sido controlada en su totalidad.

Una masiva movilización de cuerpos de auxilio permitió estabilizar este miércoles el incendio registrado en el kilómetro 30.5 de la ruta hacia el sur, específicamente en el Parque Industrial Zeta La Unión.

El siniestro, que amenazaba con extenderse a bodegas aledañas, ha sido controlado al 100%, según el reporte oficial de las instituciones de respuesta.



Aunque el peligro de propagación ha sido eliminado, las labores en el lugar continúan para erradicar cualquier foco de reactivación:

Control: 100% (el fuego ya no se extiende).

Liquidación: 70% (el personal trabaja en el enfriamiento y remoción de escombros).



La magnitud del incendio requirió la intervención coordinada de múltiples unidades, lo que evitó una tragedia mayor en esta zona de alta actividad comercial. En el lugar trabajaron:

Cuerpos de Socorro: Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala y Bomberos Municipales Departamentales.

Apoyo Táctico: La Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) y la Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán (PMT), que coordinó el flujo vehicular para facilitar el paso de los camiones cisterna.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni bomberos lesionados durante el combate de las llamas.

Se espera que en las próximas horas se inicie la fase de peritaje para determinar las causas que originaron el fuego y cuantificar los daños materiales en la infraestructura industrial.