Continúan trabajos eléctricos por proyecto vial en Xela

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Como estaba planificado, este día se realizó el movimiento de estructuras eléctricas como parte del proyecto de mejoramiento del carril auxiliar en el sector cercano al monumento del Sexto Estado de Los Altos, en la ciudad de Quetzaltenango.

Según lo programado, estos trabajos continuarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, en horario de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al transitar por el área debido a posibles complicaciones en la movilidad.

Este tipo de intervenciones forman parte de los proyectos de mejoramiento vial impulsados en Xela, los cuales buscan optimizar la circulación en puntos de alta carga vehicular.

En ese sentido, el sector del Sexto Estado de Los Altos ha sido identificado como una zona clave debido al constante flujo de vehículos que conecta distintas áreas de la ciudad, por lo que las autoridades señalan que estos trabajos son necesarios para avanzar en soluciones a la congestión.