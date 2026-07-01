Continúan los trabajos de mejoramiento vial en la zona 3 de Quetzaltenango

Jul 1, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles en la madrugada continuaron los trabajos del proyecto de mejoramiento vial en la 7ª calle, entre la avenida Las Américas y la 24 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Las autoridades informaron que en este sector fue fundido el tercer tramo de la obra. Esta vía tenía severos daños, debido a diversos factores.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Quetzaltenango, esta jornada utilizaron 12 camiones con concreto, equivalentes a 84 metros cúbicos, permitiendo intervenir 400 metros cuadrados y avanzar 70 metros lineales.