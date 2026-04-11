Continúan las tensiones entre el TSE, FECI y MP

La FECI pidió al TSE un reporte inmediato sobre las medidas legales tomadas tras anularse la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

La solicitud, parte de una indagación penal, busca que el Tribunal detalle qué acciones ejecutó después del fallo de noviembre de 2024 y en qué situación están las credenciales de los funcionarios electos en 2023 por esa organización.

También requiere que se expliquen las consecuencias jurídicas de la cancelación para quienes hoy ocupan cargos públicos y compitieron en esos comicios.

El Ministerio Público fijó un plazo máximo de cuatro horas para recibir la información.

Los magistrados del TSE respondieron que no dependen de ninguna otra entidad estatal y que no cumplirán la petición sin una orden judicial, por su carácter de órgano autónomo.

Rafael Curruchiche, titular de la FECI, tildó de “desafiante” y “temerario” el oficio que el TSE envió a la fiscal general Consuelo Porras.

El fiscal hizo pública su postura en un video en redes sociales, donde criticó al Tribunal en el marco del actual choque institucional.