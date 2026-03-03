Continúan las capturas en Retalhuleu por drogas y homicidio

Por Mario Tumin |
Este martes, como resultado de un allanamiento de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) localizan droga en un inmueble y remiten a un adolescente.
El operativo fue en un domicilio que era utilizado como punto de distribución de drogas en el caserío Samalá I, San Sebastián, Retalhuleu. En el lugar las autoridades localizaron:
➡️ 51 colmillos con cocaína.
➡️ 108 piedras de crack.
➡️ Un radio portátil.
➡️ Un DVR.
➡️ Un teléfono celular.
➡️ 4 cámaras de seguridad.
➡️ Q4 mil 985 en efectivo, posiblemente de la venta del día.
Las autoridades remiten a un adolescente, quien estaba dentro del inmueble.
Captura por homicidio
En un operativo interinstitucional, en el kilómetro 185.3 de la ruta CA-2, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) capturan a Israel «N», de 39 años, luego de verificar que es requerido por un Juzgado de ese lugar por el delito de homicidio en riña tumultuaria.