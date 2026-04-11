Continúa audiencia contra agentes de las FEP por robo millonario en Xela

Abr 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Esta noche continúa en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango la audiencia de primera declaración en contra de cinco elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil, sindicados de participar en un robo millonario.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los agentes son acusados por el delito de robo agravado, al que se suma una segunda imputación por abuso de autoridad, según lo expuesto por el fiscal del caso durante la diligencia.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de marzo, cuando presuntamente los uniformados despojaron a una persona de aproximadamente Q1 millón.

Los agentes fueron capturados el 8 de abril dentro de las instalaciones de la FEP en la zona 6 de Quetzaltenango, lo que generó impacto debido a que se trata de personal activo de una unidad especializada.

Este caso ha generado atención a nivel local, ya que involucra a agentes encargados de tareas de seguridad y combate al crimen. El proceso judicial continuará mientras el juzgado analiza los indicios presentados por la Fiscalía para determinar la situación legal de los implicados.