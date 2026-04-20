Consuelo Porras queda fuera de la primera nómina para el Ministerio Público por falta de votos en la Comisión de Postulación

Abr 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



En una jornada decisiva para la justicia en Guatemala, la actual Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, no logró reunir los apoyos suficientes para integrar la primera lista de candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación.

Pese a haber liderado la fase previa con una calificación de 92.33 puntos, la aspirante no alcanzó la mayoría necesaria durante la ronda inicial de votaciones realizada este lunes.

Un resultado que desafía el punteo técnico

La exclusión temporal de Porras Argueta ha generado sorpresa en diversos sectores, debido a que su expediente era técnicamente el mejor calificado.

Sin embargo, al momento de someter su nombre a votación para integrar la nómina final de seis candidatos, el consenso entre los comisionados no fue suficiente para asegurar su lugar en el primer bloque definido.

El proceso continúa en desarrollo



Es importante destacar que el proceso de selección aún no ha concluido. La metodología de la Comisión de Postulación permite las siguientes acciones:

Nuevas rondas de votación: Al no haberse completado la nómina de seis integrantes, los comisionados deben continuar votando entre los aspirantes que aún no han sido seleccionados ni descartados definitivamente.

Aspirantes en espera: Otros candidatos con punteos altos también aguardan su turno en las rondas sucesivas para intentar asegurar un espacio en la lista definitiva.

Decisión final: Una vez completada la nómina de seis nombres, esta será enviada formalmente al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la última palabra para designar al jefe del Ministerio Público para el próximo período.

Expectativa nacional e internacional



La integración de esta lista es seguida de cerca por organismos internacionales y sociedad civil, dado el papel crítico que desempeña el Ministerio Público en la persecución penal y la lucha contra la corrupción. La falta de votos para la actual funcionaria en esta primera instancia abre un nuevo escenario de incertidumbre y negociación dentro de la Comisión.