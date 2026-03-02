Consignan 6 mil 259 motocicletas en dos meses

Mar 2, 2026

Este lunes la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informa de la incautación, en dos meses (enero y febrero), de 6 mil 259 motocicletas.

La mayoría de los pilotos de motocicletas circulaban sin placa y tarjeta de circulación, placas escondidas y 613 tenían reporte de robo.

«Como parte de la estrategia operativa contra la delincuencia común y organizada, la Policía Nacional Civil reporta la consignación de 6 mil 259 motocicletas en los primeros dos meses del año 2026, derivado de operativos de control, identificación y verificación vehicular», informó en redes sociales la PNC.

