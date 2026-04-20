Consejo Nacional de Adopciones lanza campaña «Una familia para mí»

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) impulsa la campaña «Una familia para mí», una iniciativa que busca sensibilizar y visibilizar a la niñez con perfil de adopción prioritaria, quienes esperan integrarse a una familia.

Se considera dentro de esta categoría a las niñas, niños y adolescentes quienes cumplen con las siguientes características:

➡️ Mayores de 6 años.

➡️ Grupos de hermanos.

➡️ Adolescentes.

➡️ Niñas y niños con discapacidad.

➡️ Niñas y niños con necesidades médicas especiales.

El objetivo central de esta campaña es identificar a familias dispuestas a adoptar a niñas, niños y adolescentes de adopción prioritaria y a construir vínculos afectivos sólidos.

Esta iniciativa parte de la premisa de que la adopción y el acogimiento familiar, los cuales son proyectos de vida que demandan compromiso, esfuerzo y una dedicación incondicional.

En la actualidad más del 95 por ciento de los solicitantes buscan niñas y niños saludables, entre 1 y 6 años. Esta tendencia genera una brecha, porque las expectativas de los futuros padres no suelen coincidir con los perfiles de los cientos de niños que esperan una oportunidad.

Como parte de la estrategia, y bajo estrictos protocolos de protección de identidad, el CNA comparte en sus redes sociales historias de vida. En ellas, los protagonistas muestran su personalidad, sus pasatiempos y, sobre todo, su anhelo de pertenecer a una familia.

La agilidad administrativa es el compromiso con la niñez. Si una familia se postula para adoptar a un niño de perfil prioritario y como resultado de sus evaluaciones obtiene su certificado de idoneidad, la integración familiar podría concretarse en menos de tres meses, dependiendo de la particularidad de cada caso.

El CNA hace un llamado a las familias guatemaltecas para que consideren la adopción de uno de los 400 niños, niñas y adolescentes en situación prioritaria, con especial énfasis en los grupos de hermanos. Recordemos que el derecho a una familia no tiene límite de edad. En otras palabras, no solo los bebés tienen derecho a tener una familia.

Las familias interesadas en adoptar pueden dar el primer paso y participar en el taller informativo, el próximo sábado 25 de abril de 2026.

➡️ Lugar: Oficinas Centrales del CNA.

➡️ Más información: Los datos están en la red social institucional Facebook como Consejo Nacional de Adopciones Guatemala.