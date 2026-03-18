Conmemoran el Día Mundial del Agua con charla en el CUNOC sobre gestión sostenible

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo 22 de marzo, se desarrolló una charla informativa en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), enfocada en la importancia del recurso hídrico para la vida, la salud y el desarrollo de las comunidades.

La actividad abordó el tema “Estrés hídrico y seguridad del agua, desafíos actuales para la gestión sostenible del recurso hídrico”, y estuvo dirigida a estudiantes y catedráticos de las carreras de Ciencia y Tecnología e Ingeniería en Gestión Ambiental.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) destacó que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer la conciencia y el compromiso ambiental dentro del ámbito académico, promoviendo el uso responsable del agua.

Asimismo, la entidad expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible la actividad, resaltando que la información compartida permitirá a los participantes replicar buenas prácticas en el cuidado del recurso hídrico.