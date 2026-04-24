Conmemoran el Día Internacional del Perro de Búsqueda y Rescate

Abr 24, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este 24 de abril se celebra a nivel global la labor de los ejemplares caninos que dedican su vida a la localización de personas en situaciones de desastre. Estos animales, entrenados bajo estrictos estándares de disciplina, se han convertido en una herramienta insustituible para los cuerpos de socorro y unidades de protección civil en todo el mundo.

El binomio: una unidad que salva vidas

El éxito de las misiones de rescate no depende solo del animal, sino de la conexión con su guía humano, formando lo que técnicamente se conoce como «binomio». Esta relación permite optimizar los operativos en escenarios complejos como terremotos, deslizamientos de tierra o desapariciones en áreas rurales.

➡️ Entrenamiento especializado: Los canes son capacitados desde cachorros para desarrollar su olfato y resistencia física.

➡️ Vocación de servicio: Los ejemplares trabajan en condiciones extremas para encontrar señales de vida donde la tecnología a veces no puede llegar.

➡️ Disciplina y precisión: El entrenamiento permite que el perro identifique olores específicos bajo escombros o lodo, reduciendo los tiempos de respuesta en emergencias.

Reconocimiento a las unidades caninas

En Guatemala, diversas instituciones como los Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y la Cruz Roja Guatemalteca, cuentan con unidades especializadas que han participado en tragedias nacionales de gran magnitud.

La conmemoración de este día busca visibilizar la importancia de invertir en el cuidado, salud y entrenamiento de estos héroes de cuatro patas que, con su compromiso, han logrado devolver la esperanza a cientos de familias.