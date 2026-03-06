Congreso reelige a Roberto Molina Barreto y Luis Rosales para la Corte de Constitucionalidad

Mar 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Con la aprobación de los acuerdos 7-2026 y 8-2026, el Legislativo ratifica a sus actuales representantes ante la CC para el periodo 2026-2031. La decisión mantiene el equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal.

En una jornada decisiva para el sistema judicial del país, el Pleno del Congreso de la República concretó esta tarde la designación de sus magistrados, titular y suplente, ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Los legisladores apostaron por la continuidad, reeligiendo a los abogados que actualmente ocupan dichas sillas para el próximo quinquenio.

Mediante la aprobación de dos acuerdos legislativos, el Congreso oficializó los nombramientos de los profesionales que integrarán la octava magistratura del tribunal constitucional.



La votación en el hemiciclo dejó en firme las siguientes posiciones para el periodo constitucional 2026-2031.

Magistrado Titular: El abogado Roberto Molina Barreto, quien fue ratificado a través del Acuerdo Legislativo 7-2026. Molina Barreto cuenta con una amplia trayectoria en el máximo tribunal, habiendo presidido la corte en periodos anteriores.

Magistrado Suplente: El abogado Luis Alfonso Rosales Marroquín, designado mediante el Acuerdo Legislativo 8-2026. Rosales Marroquín mantiene así su posición como relevo constitucional por parte del Organismo Legislativo.



Con esta votación, el Congreso se suma a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la estrategia de reelección de sus representantes. A falta únicamente de la designación por parte del Ejecutivo, la configuración de la CC para los próximos cinco años muestra una tendencia clara hacia la permanencia de los actores actuales.



Tras la publicación de estos acuerdos en el Diario de Centro América, los magistrados electos deberán esperar a que se completen las cinco parejas (titular y suplente) de los órganos electores para proceder a la toma de posesión oficial.

La mirada política se traslada ahora al Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Bernardo Arévalo deberá anunciar a sus designados en los próximos días, completando así el máximo tribunal que arbitrará los conflictos constitucionales de la nación hasta el año 2031.