Congreso de la República juramenta a nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Tras un proceso de selección en el Legislativo, los nuevos funcionarios asumen el reto de dirigir los próximos dos eventos electorales. El grupo está integrado por abogados de amplia trayectoria en el sector público y académico.



CIUDAD DE GUATEMALA — En una sesión solemne que marca el inicio de un nuevo ciclo para la democracia guatemalteca, el pleno del Congreso de la República juramentó a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Los nuevos funcionarios, electos tras una depuración de expedientes y votación parlamentaria, tienen la misión de devolver la confianza ciudadana en el sistema de sufragio y garantizar la alternancia del poder en los comicios previstos para los próximos seis años.







El nuevo mando del ente electoral queda conformado por los siguientes profesionales, quienes rotarán la presidencia del tribunal anualmente:

Dr. Marco Antonio Arévalo: Especialista en Derecho Constitucional con experiencia en la administración pública.



Msc. Silvia Patricia Valdés: Reconocida por su trayectoria previa en el Organismo Judicial.



Dr. Jorge Alberto Santos: Académico y consultor en temas de transparencia y reforma electoral.



Licda. María de los Ángeles Araujo: Experta en derecho administrativo y procesos de fiscalización.



Dr. Byron René Castillo: Con amplia experiencia en el sistema de justicia y defensoría de derechos civiles.





Magistrados Suplentes



En apoyo a las labores del pleno y para garantizar el cuórum en caso de ausencias, también fueron juramentados:



Lic. Carlos Humberto Rivera.

Dra. Ana Lucía Morales.

Msc. Fernando José Cabrera.

Licda. Rosa Elena Molina.

Dr. Julio César Ortega.





La magistratura 2026-2032 asume sus funciones con una agenda cargada de temas prioritarios:

Depuración del Padrón: Actualizar la base de datos de ciudadanos aptos para votar, especialmente en el extranjero.



Reformas a la LEPP: Evaluar y proponer cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para fortalecer la democracia interna de las organizaciones.



Voto en el Extranjero: Optimizar los mecanismos para que los guatemaltecos fuera de las fronteras tengan una participación más efectiva y masiva.



Con la toma de posesión administrativa en la sede del TSE, los magistrados inician formalmente sus labores, bajo la observación de sectores sociales que demandan imparcialidad y apego estricto a la ley.