Congreso de la República elige a los nuevos Magistrados del TSE para el período 2026-2032

Mar 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.

Tras una intensa jornada de votación, el Legislativo definió la nómina de los cinco magistrados titulares que asumirán el control del ente rector del sistema democrático guatemalteco.

Los nuevos funcionarios tendrán la responsabilidad de velar por la transparencia, la modernización de los procesos de votación y la certeza jurídica de las futuras contiendas electorales en el país.



La elección se llevó a cabo tras el análisis de los perfiles enviados por la Comisión de Postulación, seleccionando a profesionales del derecho con trayectoria en diversas ramas del sistema judicial y administrativo.



Integración del Pleno de Magistrados Titulares

La nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral queda conformada por:



Mario Alexander Velásquez Pérez.

Roberto Estuardo Morales Gómez.

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.

Karin Virginia Romero Figueroa.

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Retos y expectativas



El nuevo pleno del TSE asume sus cargos en un momento crucial para la democracia guatemalteca. Entre sus principales desafíos se encuentran:



Reformas a la LEPP: El seguimiento y la implementación de posibles reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.



Actualización del Padrón: Fortalecer el empadronamiento de ciudadanos, especialmente entre la juventud y la población migrante.



Fiscalización: Reforzar las unidades de control y fiscalización del financiamiento político para garantizar equidad en las contiendas.

Próximos pasos





Se espera que, tras la publicación oficial en el Diario de Centro América, se proceda con el acto solemne de juramentación y la toma de posesión, donde se definirá quién ejercerá la presidencia del tribunal durante el primer año de gestión, siguiendo el sistema de rotación establecido por la ley.