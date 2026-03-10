Congestionamiento en ruta hacia el valle de Palajunoj por trabajos municipales

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra en la ruta hacia el valle de Palajunoj, en Quetzaltenango, especialmente en el sector del parque Thelma Quixtán.

Conductores reportan largas filas de vehículos y circulación lenta en el área, además señalan que no se observa presencia de agentes de la PMTQ para regular el tránsito.

Las complicaciones se deben a trabajos municipales que se realizan en el sector conocido como La Puerta del Llano del Pinal, donde uno de los carriles permanece obstruido, lo que reduce la capacidad de la vía.

Autoridades han indicado que las dificultades en la circulación podrían continuar al menos un día más, mientras avanzan los trabajos en el lugar.

Durante las horas pico, el congestionamiento se intensifica, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones o considerar rutas alternas si transitan hacia el valle de Palajunoj.