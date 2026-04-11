Confirman ciberataque a DIGECAM; extracción de datos tras 13 horas de vulneración

Abr 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó este 10 de abril que un ataque informático externo vulneró el portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), lo que derivó en la extracción de datos tras varias horas de afectación al sistema.

Según la reconstrucción oficial, el incidente inició el 7 de abril a las 3:00 de la madrugada, cuando se registró una saturación del sistema mediante un ataque de denegación de servicio, el cual se prolongó por aproximadamente 13 horas. De acuerdo con Julio César Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, la infiltración se realizó a través del portal web institucional.

Este hecho contrasta con reportes iniciales que circulaban en redes sociales, los cuales no habían sido confirmados en su momento por las autoridades. Sin embargo, tras las verificaciones técnicas, el Ministerio de la Defensa confirmó la vulneración, aunque no se han detallado aún el alcance total de la información comprometida.

Las autoridades informaron que se contactará directamente a los usuarios afectados durante los días 11 y 12 de abril, por lo que se les solicita estar atentos a llamadas, correos electrónicos y canales oficiales.

Asimismo, reiteraron que continúan los análisis para fortalecer la seguridad del sistema y dar seguimiento a cada caso.