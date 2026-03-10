Condenan a mujer a 8 años de prisión por trata de personas en Quetzaltenango

Mar 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

El Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango dictó este 10 de marzo de 2026 una sentencia condenatoria contra Heidy Elizabeth Matías González, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con la Agencia Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, la condenada deberá cumplir 8 años de prisión y pagar una multa de Q300 mil, al ser encontrada culpable como autora del delito consumado.

El caso se remonta al 15 de junio de 2018, cuando autoridades realizaron 20 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento de Quetzaltenango en centros vinculados a explotación sexual. Durante esas diligencias fue capturada Matías González.

Uno de los inmuebles intervenidos fue el establecimiento denominado “Taberna El Amigo”, ubicado en San Mateo, Quetzaltenango, donde las autoridades localizaron a una adolescente que estaba siendo explotada sexualmente. Según la investigación, el lugar funcionaba como venta de licores de fachada para encubrir la actividad ilícita.

El tribunal también programó la audiencia de reparación digna para el próximo 17 de marzo de 2026 a las 14:00 horas, en la que se determinarán medidas a favor de la víctima.