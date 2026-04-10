Condenan a dos agentes penitenciarios; familia denuncia tortura y muerte de reo en Xela

Abr 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango se desarrolló la audiencia en contra de dos agentes del Sistema Penitenciario, identificados como Luis Oswaldo Rivera García y Carmelo Pop Velásquez, por hechos ocurridos en 2021 relacionados con la muerte de un privado de libertad.

De acuerdo con el testimonio de los familiares de la víctima, identificada como Alan de León Uluan, llegaron a pagar hasta Q250 mil tras recibir videollamadas en las que otros reclusos mostraban cómo era golpeado para exigir dinero.

El hombre se encontraba a solo tres días de recuperar su libertad cuando, presuntamente, fue trasladado de forma irregular a un sector de alta peligrosidad, donde habría sido torturado y posteriormente asesinado.

Aunque inicialmente se indicó que la causa de muerte habría sido COVID-19, la necropsia descartó esa versión, lo que dio paso a una investigación por posibles delitos.

Ambos agentes aceptaron cargos por abuso de autoridad y fueron condenados a un año de prisión; sin embargo, enfrentarán un nuevo juicio, ya que también son acusados por el delito de homicidio por comisión por omisión.