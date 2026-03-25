Condenan a 20 años de prisión a hombre por ataque con explosivo en discoteca de Xela

Mar 25, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó a 20 años de prisión a Benjamín Aguirre Aguirre, de 61 años, tras ser hallado culpable del delito de asesinato en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, en mayo de 2025, el ahora condenado lanzó un artefacto explosivo dentro de una discoteca en la zona 3 de Quetzaltenango, hecho que dejó a varias personas heridas y generó alarma entre los asistentes.

Jonathan Chuvac, oficial de audiencias del Tribunal Segundo.

Según el Código Penal de Guatemala, el delito de asesinato en grado de tentativa se configura cuando existe la intención de causar la muerte, aunque esta no se concrete por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, lo que conlleva penas severas de prisión.

Las autoridades han señalado que este tipo de hechos representa un alto riesgo para la seguridad pública, debido al uso de explosivos en espacios concurridos, por lo que el caso fue procesado con rigor en el sistema de justicia.

El tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo testimonios y peritajes, por lo que deberá cumplir la condena impuesta en un centro carcelario del país.