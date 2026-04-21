Condenado por posesión de material pornográfico de menores de edad

Abr 21, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), en redes sociales, informó que logró, con base en los medios de investigación presentados, que se dictara sentencia condenatoria de dos años de prisión contra Kevin O. por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

La pena fue impuesta mediante procedimiento abreviado por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas del departamento de Quetzaltenango, el cual también ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Agresores Sexuales.

El acusado fue detenido durante una diligencia de allanamiento realizada en el cantón Santo Domingo, San Marcos. En su teléfono celular se halló material de abuso sexual infantil.