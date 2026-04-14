Condenado a 34 años por violación

Abr 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP) en Retalhuleu, en redes sociales, informa de la condena de Mario G. a 34 años y 4 meses en prisión por los delitos de agresión sexual con agravación de la pena y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

La investigación determinó que el sindicado agredió sexualmente a la víctima en tres ocasiones.

«Asimismo, se ordenó que la agraviada reciba terapias psicológicas y pueda ser beneficiada con becas estudiantiles. Mientras que el sentenciado deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Agresores Sexuales», indica la publicación del MP.

Información y fotografía MP