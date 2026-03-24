Condenado a 20 años por lanzar granada en discoteca en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango condena a 20 años en prisión a Benjamín Aguirre Aguirre, de 61 años, por el delito de asesinato en grado de tentativa, por lanzar una granada en una discoteca, en la zona 3 de Xela.

Aguirre estaba acusado por portación ilegal de explosivos, armas químicas biológicas atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, sin embargo fue absuelto de los cargos.

En la actualidad se encuentra en prisión en el Preventivo para Varones, zona 1 de Quetzaltenango, mientras queda firme la sentencia.

En mayo de 2025, Aguirre lanzó un artefacto explosivo en una discoteca, en la zona 3 Xela, hecho que dejó a varias personas heridas.