Condenado a 20 años por lanzar granada en discoteca en Quetzaltenango

Por Moisés Cottom |
El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango condena a 20 años en prisión a Benjamín Aguirre Aguirre, de 61 años, por el delito de asesinato en grado de tentativa, por lanzar una granada en una discoteca, en la zona 3 de Xela.
Aguirre estaba acusado por portación ilegal de explosivos, armas químicas biológicas atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, sin embargo fue absuelto de los cargos.
En la actualidad se encuentra en prisión en el Preventivo para Varones, zona 1 de Quetzaltenango, mientras queda firme la sentencia.
En mayo de 2025, Aguirre lanzó un artefacto explosivo en una discoteca, en la zona 3 Xela, hecho que dejó a varias personas heridas.