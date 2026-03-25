Concejo Municipal de Xela entrega resplandor y daga a la Virgen de Dolores de San Nicolás

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Durante sesión del Concejo Municipal de Quetzaltenango, el alcalde Juan Fernando López Fuentes presentó un punto específico para la entrega de un resplandor y una daga a la Hermandad de la Consagrada Imagen de la Virgen de Dolores de San Nicolás.

Esta entrega se realiza en el marco del centenario de la llegada de la imagen a la ciudad, una conmemoración que resalta el valor cultural y religioso de esta tradición profundamente arraigada en la población quetzalteca.

De acuerdo con lo expuesto por el Concejo Municipal, este reconocimiento forma parte de las acciones orientadas a apoyar y preservar las expresiones de fe, así como el patrimonio cultural del municipio.