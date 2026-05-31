Caravana de la Santísima Trinidad recorrerá las calles de Xela

May 31, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo se desarrollará una caravana en honor al Misterio de la Santísima Trinidad, organizada por la junta directiva del templo de San Juan de Dios de Quetzaltenango, zona 1 de Xela, como parte de las actividades religiosas que marcan el cierre del tiempo pascual en la Iglesia Católica.

🔴 CARAVANA EN HONOR A SANTÍSIMA TRINIDAD | Hoy se desarrollará caravana en honor al Misterio de la Santísima Trinidad, organizada por la directiva del templo de San Juan de Dios de Quetzaltenango, como parte del cierre del tiempo pascual en la Iglesia Católica.



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Eduardo Lucas, tesorero de la organización, informó que la tradicional procesión fue sustituida por una caravana, debido a las condiciones climáticas que podrían afectar el traslado de la imagen. El recorrido partirá del templo de San Juan de Dios y concluirá en el Salón Central de Obreros, pasando por distintos puntos del Centro Histórico.

La celebración de la Santísima Trinidad representa la culminación de las actividades de Cuaresma, Semana Santa y Pascua, dando inicio al tiempo ordinario dentro de la Iglesia. Previo a la actividad, los fieles participaron en un novenario en la vivienda del cofrade encargado de resguardar la imagen.