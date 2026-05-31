Capturan a extraditable 27 en Ixcán, Quiché

May 31, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, en la aldea Playa Grande, Ixcán, El Quiché, investigadores de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan en un operativo a Jesús Antonio Villalobos Barreto, de 47 años, alias «Miguel Ángel Landeros», «Chuma» y «Miguelón». Fue trasladado a la Fuerza Aerea Guatemalteca (FAG) para continuar con los procesos legales.

El detenido es requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América con fines de extradición por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico transnacional.

De acuerdo con la orden de captura, es señalado de los delitos de:

➡️ 1. Conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento e intención de que la droga fuera importada ilegalmente hacia los Estados Unidos de América.

➡️ 2. Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento e intención de que fuera introducida ilegalmente a territorio estadounidense, segun orden del 22 de abril de este año.

Información y fotografías PNC