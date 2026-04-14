Comunidad de Llanos del Pinal rechaza alza en pasaje y exige tarifa de Q4

Por Osmar Toc |
Este martes, autoridades comunitarias de Llanos del Pinal, Valle de Palajunoj, presentaron un acta notarial en reunión del Concejo de la Municipalidad de Quetzaltenango para exigir que se respete la tarifa de Q4 en el transporte colectivo, tras el incremento de Q3 a Q5.
El alcalde comunitario, Jeremías Chiché, indicó que la decisión de pagar Q4 fue tomada en asambleas comunitarias, pero denunció que los transportistas continúan cobrando Q5 y obligan a descender de los buses a quienes no pagan esa cantidad.
Ante la falta de acuerdos, la comunidad no descarta medidas de hecho y advierte que podría solicitar el cambio de la línea del transporte colectivo.
El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, señaló que la tarifa municipal autorizada se mantiene desde hace años, aunque reconoció el impacto del alza en costos para los transportistas.
Hasta el momento, los transportistas que operan en el Valle de Palajunoj no han brindado declaraciones a los medios de comunicación tras los señalamientos de las autoridades comunitarias.