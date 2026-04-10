Comude de Quetzaltenango aprueba reajustes en proyectos

Abr 10, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) aprueban reajustes en tres proyectos de agua potable y saneamiento en Quetzaltenango.

La información fue proporcionada por el gerente de la Municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas, quien explicó que durante la reciente reunión del Comude se avaló el reajuste presupuestario del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable destinado al abastecimiento del tanque de distribución, en la zona media de la zona 9. La modificación responde a una variación al alza en los costos, detectada tras evaluaciones técnicas.

Asimismo, se aprobó la actualización del monto para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, en la 6ª calle, zona 9, así como el proyecto de reposición del sistema de tratamiento en la 35 avenida “B” y diagonal 5, zona 8.

En ambos casos, los estudios finales determinaron cambios en los costos y requerimientos técnicos.

El gerente municipal señaló que estos ajustes buscan evitar futuras modificaciones sobre la marcha, garantizando desde el inicio obras con mejores estándares de calidad y funcionalidad.

Los tres proyectos fueron aprobados por unanimidad por el Comude, instancia que integra las propuestas provenientes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), considerados el principal mecanismo de participación organizada de la población.