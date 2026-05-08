COMUDE aborda apoyo a familias migrantes retornadas y prevención por temporada de calor

May 8, 2026 | Clima , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

En el Salón de Honor Municipal se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), donde autoridades locales y representantes de distintas instituciones discutieron temas de interés para el municipio.

Durante la sesión, delegados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) presentaron información relacionada con las Unidades Familiares Migrantes Retornadas, enfocándose en las acciones de atención, acompañamiento y apoyo dirigidas a familias que han regresado al país.

Además, la Dirección Técnica de Gestión del Riesgo compartió información sobre la actual temporada de calor, promoviendo medidas de prevención y coordinación entre instituciones para reducir riesgos que puedan afectar a la población.

Las autoridades destacaron que este tipo de reuniones fortalece el trabajo conjunto entre entidades y comunidades, priorizando el bienestar, la prevención y la seguridad de las familias del municipio.