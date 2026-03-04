Compañía de Bomberos Voluntarios en Totonicapán celebra 18 años

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles la 121 Compañía de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal, Totonicapán, celebra 18 años de fundación.

La Guardia Permanente y bomberos ad honorem —sin retribución— iniciaron los festejos desde anoche con el objetivo de pasar momentos amenos entre compañeros bomberiles.

Este miércoles hubo un recorrido de ambulancias por el municipio de San Cristóbal, Totonicapán, entre otras actividades.

Se tiene programada una actividad con el Directorio Nacional de Bomberos Voluntarios para la quincena de este mes.