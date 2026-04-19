Compañeros y familiares brindan el último adiós a la enfermera Katy Flores tras su trágico asesinato en Mazatenango

Abr 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Un ambiente de profunda consternación y tristeza marcó este domingo la despedida de la enfermera, Katy Flores, quien perdió la vida de forma violenta en un hecho que ha conmocionado a la sociedad guatemalteca.

Entre lágrimas y muestras de afecto, familiares, amigos y colegas se reunieron para honrar la memoria de una profesional dedicada al servicio de la salud.

Consternación en el Hospital Nacional

El personal del Hospital Nacional de Mazatenango, donde Katy laboraba, manifestó su dolor y repudio ante el crimen. Sus compañeros la recordaron como una mujer comprometida con sus pacientes y una excelente compañera de trabajo. La pérdida de Flores ha dejado un vacío profundo en el equipo médico, que hoy se unió en un clamor de justicia.

Un llamado ante la inseguridad

El asesinato de la enfermera Flores ha reavivado el debate sobre la difícil situación de inseguridad que golpea al departamento de Suchitepéquez.

Sectores de la sociedad civil y trabajadores de la salud han expresado su preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestos los ciudadanos, exigiendo a las autoridades una investigación exhaustiva que permita dar con los responsables de este «cobarde acto».

Justicia y duelo local

Durante el sepelio, los asistentes portaron flores blancas y mensajes exigiendo el cese de la violencia contra las mujeres y los profesionales del país. El caso de Katy Flores se suma a las estadísticas de criminalidad que afectan la región, generando un llamado urgente a las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en el casco urbano de Mazatenango.