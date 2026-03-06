Comité de Huelga de Económicas del Cunoc entrega ayuda a familia en pobreza extrema

Mar 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores de Económicas del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) 2026 de Quetzaltenango realiza una jornada de proyección social, en la cual entrega artículos de primera necesidad a una familia que vive en condiciones de pobreza extrema.

La ayuda consistió en dos camas, una estufa, un cilindro de gas propano, un filtro de agua purificada, dos lámparas solares, ollas para cocinar, una olla de presión y una licuadora, todos nuevos. Además, brindaron insumos de higiene personal y bolsas con víveres para apoyar a la alimentación del hogar.

Según indicaron los integrantes del comité, esta acción forma parte de las actividades solidarias que se realizan cada año, con el objetivo de apoyar a familias en situación vulnerable y promover la conciencia social.

Los estudiantes señalaron que esta entrega también busca visibilizar las condiciones de pobreza que enfrentan muchas familias guatemaltecas y hacer un llamado a la reflexión sobre la necesidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo del país.